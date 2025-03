Dólar despenca para R$ 5,75 por recuo de Trump em parte de tarifas

Trump concordou em adiar por um mês as tarifas para montadoras.

Passada a "ressaca" de Carnaval , o dólar despencou 2,71%, para R$ 5,756 , nesta quarta-feira (5). De um só vez, cruzou para baixo as barreiras de R$ 5,90 e R$ 5,80, onde havia voltado a operar na semana passada.

— Acho que Trump vai trabalhar em algo com México e Canadá. Não vai ser uma pausa, mas acho que ele vai descobrir: você faz mais e eu vou encontrá-lo no meio do caminho — afirmou Lutnick na véspera.