Petróleo abaixo de US$ 70 por barril alivia pressão por reajuste de combustíveis

Litro da gasolina não é reajustado há 240 dias. Porthus Junior / Agencia RBS

O preço do petróleo até havia começado o ano em alta, mas vai adentrar março perto do menor patamar desde dezembro de 2021. Ainda que a cotação do barril do tipo brent, que serve de referência mundial, tenha subido 0,2%, para US$ 69,46, nesta quinta-feira (6), o valor segue próximo à mínima em pouco mais de três anos, de US$ 68,33.

Há vários motivos que levam ao recuo, mas boa parte está ligada à maior oferta de petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) manteve o aumento de produção para o próximo mês, e o estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos teve um crescimento maior do que o esperado. Quando há maior oferta de produto, os preços tendem a cair.

— Quando os países da Opep percebem que os Estados Unidos estão produzindo mais, aceleram ainda mais a produção, jogam o preço para baixo e causam uma crise no mercado americano. Assim, a Opep volta a ter controle de preços — diz Giovani Loss, sócio da área de petróleo e gás do escritório Mattos Filho.

O lado da demanda também ajuda a cotação a cair. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciar uma guerra tarifária, há temor de desaceleração da economia global, o que pode desencadear em diminuição de demanda.

Um possível acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia também pressiona o preço para baixo por reduzir a necessidade de combustível para abastecimento de veículos e armamentos e por embutir recuos em sanções contra a Rússia, grande produtora de petróleo.

Combustíveis mais baratos?

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), com a queda do preço do petróleo no mercado internacional, a gasolina e o diesel vendidos nas refinarias brasileiras estão mais caros do que os comercializados fora do país.

O preço da gasolina no Brasil, informa a entidade, está em média 3% acima do Exterior, e o preço do diesel, 2%. Houve reajuste do diesel pela Petrobras há cerca de um mês, com uma alta de 6%. A gasolina, no entanto, não é reajustada há 240 dias.

O gigante financeiro J.P. Morgan espera que o preço do petróleo do tipo brent fique, em média, em US$ 73 o barril em 2025.

*Colaborou João Pedro Cecchini

Leia mais na coluna de Marta Sfredo