Aporte de R$ 100 milhões em fábrica de Lajeado faz empresa prever faturamento de R$ 1 bilhão

Desde terça-feira (4) entre as cem maiores empresas de guloseimas do mundo, a gaúcha Docile prevê chegar ao faturamento de R$ 1 bilhão em 2026 , marco inédito em sua história de 33 anos.

— O conhecimento do negócio e os grandes investimentos em planta estão no Rio Grande do Sul. Neste momento, o investimento fora do Estado demandaria aporte maior em infraestrutura — afirma Ricardo Heineck, agora presidente da Docile.