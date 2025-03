Sorteio dos grupos da Libertadores: acompanhe a live especial de GZH

Os grupos da Libertadores serão sorteados nesta segunda-feira (17). O evento ocorre em Luque, no Paraguai.

A definição dos rivais de Inter na etapa inicial da competição continental será acompanhada em live especial no Youtube de GZH a partir das 19h.

O programa terá apresentação de Luciano Périco, com análises dos especialistas Cristiano Munari e Leonardo Oliveira, dos comentaristas identificados Cesar Cidade Dias e Vagner Martins e do plantão Marcos Bertoncello.

De Luque, no Paraguai, estarão os repórteres Filipe Duarte e Mateus Trindade trazendo os bastidores do evento.

Pote do Inter

Na busca pelo tricampeonato, o Inter estará no pote 2, conforme a distribuição do ranking da Conmebol. Seus três rivais virão do pote 1, pote 3 e pote 4.

O regulamento do sorteio limita confrontos de equipes do mesmo país na fase de grupos. Sendo assim, os únicos cabeças de chave que o Colorado poderá enfrentar são River Plate, Racing, Peñarol e Nacional.

A exceção ocorre com equipes que estão na fase preliminar, como é o caso do Bahia, que está no pote 4 e poderá enfrentar outros brasileiros.