Sorteio da Libertadores: como será e onde acompanhar a definição do grupo do Inter

A Conmebol vai sortear nesta segunda-feira (17) os oito grupos da Libertadores 2025. O evento será realizado às 20h, na sede da Confederação, em Luque, no Paraguai.

O sorteio terá transmissão ao vivo da Rádio Gaúcha e de GZH no YouTube . Os canais ESPN também acompanham pelo streaming Disney+, no TikTok e YouTube.

O evento também poderá ser assistido nos canais do YouTube da Conmebol.

Pote do Inter

Na busca pelo tricampeonato, o Inter estará no pote 2, conforme a distribuição do ranking da Conmebol. Seus três rivais virão do pote 1, pote 3 e pote 4.