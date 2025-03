Inter terá presidente e membros do departamento de futebol no sorteio da Libertadores

Presidente Alessandro Barcellos será um dos representantes do clube no evento.

Na próxima segunda-feira (17), o Inter conhecerá o seu caminho na fase de grupos da Copa Libertadores. O sorteio será realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

No evento, o clube será representado por quatro dirigentes : o presidente Alessandro Barcellos, o vice de futebol José Olavo Bisol, o executivo André Mazzuco e o diretor esportivo D'Alessandro.

O Inter estará no pote 2, conforme a distribuição do ranking da Conmebol . Os três rivais virão dos potes 1, 3 e 4.

O regulamento do sorteio limita confrontos de equipes do mesmo país na fase de grupos. Sendo assim, os únicos cabeças de chave que o Colorado poderá enfrentar são River Plate, Racing, Peñarol e Nacional .

A exceção ocorre com equipes que estão na fase preliminar . O Bahia, neste caso, poderá enfrentar outros brasileiros. A equipe de Salvador se classificou nesta quinta-feira (13) contra o Boston River, na Arena Fonte Nova, com uma vitória pelo placar simples. Na ida, a partida havia terminado em 0 a 0.

