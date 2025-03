Vice de futebol do Inter analisa adversários na Libertadores: "Grandes confrontos, com logísticas complexas"

Dirigente destacou a qualidade dos adversários, mas também lembrou da tradição colorada. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter já sabe quem serão os adversários na fase de grupos da Libertadores. No sorteio que direcionou o Colorado ao Grupo F estão Nacional-URU, Atlético Nacional-COL e Bahia. A estreia é no confronto brasileiro, fora de casa, com datas base de 2 a 4 de abril.

Em Luque, local do sorteio, estiveram quatro dirigentes do clube: o presidente Alessandro Barcellos, o vice-presidente de futebol José Olavo Bisol, o diretor executivo André Mazzuco e o diretor esportivo D'Alessandro.

Em entrevista após o anúncio, Bisol falou sobre a tradição dos adversários da chave. No grupo estão dois campeões da Libertadores e um bicampeão brasileiro.

— A gente faz uma avaliação de que são clubes tradicionais, que garantiram a sua vaga em função do momento em que estão vivendo. Serão grandes enfrentamentos, com logísticas um pouco complexas — disse Bisol, que garantiu que o Inter está preparado para os enfrentamentos.

A logística

Muito comum após os sorteios, os clubes começam a calcular as viagens que farão e buscam viabilizar as melhores formas de viagens para os atletas. No caso do Inter, não foi diferente. O vice de futebol disse os dirigentes irão avaliar as melhores opções internamente. Além disso, citou o calendário brasileiro como um fator de dificuldade em tais deslocamentos.

— Quando a gente vem para esses eventos de sorteio, geralmente a nossa premissa de preocupação é como daremos conta da logística para termos melhor preparação diante desses diversos campeonatos que temos no ano, principalmente com o calendário apertado que temos, com o final do Campeonato Brasileiro em 22 de dezembro — completou Bisol.

Quatro dias antes da estreia na Libertadores, o Inter enfrenta o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, também fora de casa. Sendo assim, o clube irá avaliar a possibilidade de ir direto do Rio de Janeiro a Salvador, sem retornar a Porto Alegre.