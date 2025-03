Formação do sorteio da Libertadores é definida via ranking da Conmebol.

A Libertadores já sabe quais serão os 32 times que disputarão a fase de grupos na edição de 2025. A etapa preliminar do torneio terminou nesta quinta-feira (13), com a classificação do Bahia. Com o clube de Salvador, a competição terá sete times brasileiros.