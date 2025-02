Quando será a estreia do Inter na Libertadores? Veja as datas

Libertadores é o grande objetivo do Inter na temporada. Conmebol / Divulgação

O início da caminhada do Inter na Libertadores 2025 será a partir do dia 2 de abril, quando começam os confrontos da fase de grupos. Os adversários do Colorado serão conhecidos no dia 19 de março, em sorteio realizado pela Conmebol.

A Libertadores teve início no dia 4 de fevereiro, com os confrontos da primeira fase. O segundo capítulo da pré-Libertadores já está ocorrendo, e a terceira fase será entre 5 e 12 de março. Assim, todos os 32 clubes que disputarão o título estarão definidos.

Os grupos serão disputados até o dia 28 de maio. Serão seis partidas do Inter nesse período, sendo três no Beira-Rio e três fora de casa.

Garantindo as duas primeiras posições, o Colorado irá ao mata-mata em busca do tricampeonato da Libertadores. O sorteio dos confrontos será no dia 4 de junho. Veja as datas de cada fase decisiva:

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

13 e 20 de agosto Quartas de final: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinal: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 29 de novembro

A grande decisão da Libertadores ainda não tem um local definido para ocorrer.