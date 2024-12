Para "consenso do mercado", juro no final de 2025 será de 14,75%

Depois das declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que exerce na interinidade até 31 de dezembro, o "consenso do mercado" elevou a projeção de juro no final de 2025 para 14,75%.

"Consenso de mercado" é a posição dominante das projeções da cerca de uma centena de economistas consultada pelo Banco Central (BC) para elaboração do Relatório Focus, apresentado nesta segunda-feira (23).

Na semana anterior, a mediana (mais frequente) das estimativas era de 14%, que embutia algum alívio ao choque de juro anunciado pelo BC. Na reunião do dia 11, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou que levará a Selic a 14,25% até 19 de março.

Agora, a maioria dos economistas deixou de ver alívio e ainda projeta mais aperto até o final do próximo ano. Na apresentação do Relatório Trimestral de Inflação, Galípolo repetiu várias vezes que "a barra é alta" para mudar a projeção já feita e puxou para si a responsabilidade pela decisão.

No Focus desta segunda, também foram elevadas as expectativas de crescimento do PIB, de 3,42% na semana anterior para 3,49%, e da inflação, de 4,89% para 4,91%.

As projeções afunilaram para dólar em R$ 6. No entanto, a cotação abriu em forte alta, de 1,4%, e a moeda americana é vendida nesta manhã de segunda já a R$ 6,15. Ainda há uma chance de ajustar as expectativas de 2024 no último Focus do ano, na próxima segunda-feira (30).