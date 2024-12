Copom eleva a taxa Selic para 12,25% ao ano

Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) definiu, nesta quarta-feira (11), o novo patamar do juro básico do país. Foi confirmada a tendência de aceleração na elevação da taxa, adiantada por Zero Hora em entrevista com especialistas na terça-feira (10), e a Selic subiu um ponto percentual, fechando 2024 em 12,25% ao ano. Em novembro, a taxa foi definida em 11,25%.