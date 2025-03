Como ex-dona de empresa isolada do polo de Triunfo pode virar gestora da Braskem

Controle da maior empresa do polo ficaria entre bancos e Petrobras.

À venda desde 2018, a Braskem pode se tornar uma empresa controlada por bancos , principais credores de sua maior acionista, a Novonor (ex-Odebrecht). Dona da maior parte do polo petroquímico do Estado, a companhia pode ser gerida por uma empresa que já foi dona de uma unidade independente, a Polo Films, hoje parte da Innova.

Conforme informações do jornal Valor Econômico, os principais credores da Novonor teriam cansado de esperar uma "solução de mercado" – venda, com pagamento da dívida. Agora, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e BNDES estariam dispostos a assumir o controle da Braskem ao lado da Petrobras, segunda maior acionista.