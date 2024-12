6 ideias simples para decorar a casa para as festas de fim de ano

Decorar a casa no fim de ano é uma tradição para muitas famílias. Isso porque, seja para o Natal ou para o Ano-Novo, enfeitar os ambientes torna os espaços mais alegres, receptivos e ajuda a trazer o clima desta época para dentro do lar. Além disso, a decoração torna a reunião entre amigos e familiares mais confortável e, inclusive, possibilita tirar belas fotos.

A seguir, a arquiteta Luciana Mendes, CEO e cofundadora da La Decora, plataforma on-line de projetos de decoração, lista algumas dicas de como decorar os ambientes para as festas de fim de ano. Confira!

1. Invista em itens para a mesa de jantar

Vale a pena adotar o minimalismo na decoração e investir em itens que evidenciam que tudo foi planejado nos detalhes. Aposte em guardanapos decorados, um menu impresso com tudo que será servido e um pequeno arranjo de flores ao lado de cada prato.

“Escolha uma mesa espaçosa, de preferência retangular, que permita dispor todos os itens decorativos da festa de fim de ano, além dos pratos gastronômicos de forma harmoniosa e organizada”, sugere Luciana Mendes.

As frutas também podem ser utilizadas na decoração da mesa. As uvas verdes, no Ano-Novo, e as roxas, no Natal, são as mais comuns. Os morangos e as ameixas também podem ser ótimos para estas decorações de fim de ano. Uma toalha bem bonita, de cetim, linho ou renda, também chama a atenção.

2. Utilize velas

Velas e castiçais levam charme à decoração e propiciam um clima de aconchego, especialmente no Natal. Você pode usar dessa estratégia em vários espaços da casa – na sala de estar, na varanda e até mesmo no lavabo.

3. Defina as cores da festa

O planejamento de sua festa pode começar com a escolha de uma paleta de cores que será o destaque de toda a sua decoração. Há três tradicionais nesta época do ano, usadas como símbolo das comemorações: o vermelho, o prata e o dourado. Elas devem brilhar e aparecer nos enfeites, nos tecidos e nos utensílios.

“Uma ótima dica é utilizar balões ou bolas de Natal para ornamentar todo o ambiente. Para destacar os balões, você pode escolher uma parede específica, que será utilizada como um painel, que poderá ficar atrás da mesa da ceia, por exemplo”, explica Luciana Mendes.

Os balões também costumam funcionar bem para a decoração da área externa, como varandas, quintais e piscinas. As bolas de Natal, além de serem o destaque da árvore, podem ser utilizadas como enfeites da mesa de refeição, em bancadas e estantes. É só as colocar dentro de recipientes de vidro transparente para expô-las por toda a casa.

4. Escolha o jogo de taças e garrafas

A exposição de taças e garrafas pode trazer mais glamour para a sua festa. Escolha um jogo de taças entre três e quatro peças para ser o destaque de sua mesa ou bar. Você pode enfeitá-las com fitas de cetim, glitter ou, ainda, pode enchê-las com bolas de Natal, papéis picados laminados ou piscas-piscas à pilha.

5. Aproveite cristais e espelhos

Adicione elementos que refletem a luz, como bolas de cristal ou espelhos decorativos. Eles ajudam a difundir a luz das velas ou luzes de Natal, ampliando a sensação de espaço e trazendo um toque sofisticado e encantador à decoração.

6. Compre enfeites temáticos

Uma dica importante é a criação de um acervo de enfeites temáticos, principalmente, se o tema for o Natal. Os objetos temáticos podem aparecer em almofadas, vasos, porta-retratos, louças e outros itens específicos de decoração, além dos elementos tradicionais desta festa, como as guirlandas, as renas, o Papai Noel, os flocos de neve, a árvore de Natal, os anjos, entre outros.

Os enfeites de Ano-Novo podem aparecer nos detalhes do guardanapo e na utilização de tecidos metalizados para objetos com formatos, por exemplo, de fogos de artifício, estrelas e até círculos, tudo com muito brilho, é claro. “Uma superdica é a criação de um painel fotográfico com o tema de Ano-Novo: um backdrop com um fundo de pisca-pisca, pode ajudar a compor o cenário perfeito da sua decoração”, finaliza Luciana Mendes.