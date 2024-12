A dificuldade do Grêmio para contratar um novo treinador

Renato saiu do Grêmio e deixou um buraco . Os novos dirigentes vasculham cuidadosamente o mercado, mas não encontram solução para casamata .

O embate para contratar Pedro Caixinha terminou de forma lamentável . O clube foi enrolado pelo empresário do treinador.

Agora, o clube gaúcho está atrás de Gustavo Quinteros , que foi campeão argentino pelo Vélez Sarsfield. Só que este profissional parece querer continuar no seu clube .

