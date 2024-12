Piscina Pública de Farroupilha estará aberta no feriado de Natal 

O valor para a temporada é de 10 Unidades Municipais de Referência, cerca de R$ 61,01 . Porém, o valor será reajustado a partir de janeiro de 2025. O procedimento para o cadastramento exige a apresentação de documento oficial com foto, uma foto 3x4 atual e um comprovante de endereço . Menores de 18 anos precisam apresentar a certidão de nascimento no ato da inscrição acompanhado dos demais documentos.

Nesta terça-feira (24), não haverá atendimento presencial. O formato retorna na quinta-feira (26), no Departamento de Esportes, junto aos Pavilhões do Parque Cinquentenário, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 16h30min.

O complexo da Piscina Pública conta com uma piscina adulto, medindo 25m x 16m, e uma piscina infantil, medindo 8m x 16m. As duas podem receber cerca de 500 pessoas. Os vestiários oferecem uma divisão adequada entre os públicos masculino, feminino e infantil. Além disso, foram projetados banheiros com sanitários acessíveis, visando atender às necessidades das pessoas com deficiência (PcD).