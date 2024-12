Vitor Kley, Reação em Cadeia e DJ Vyolo: confira a programação de Ano Novo na Serra e no Litoral Norte

Um dos períodos de maior concentração para festas e celebrações é o Réveillon.

Entre a Serra gaúcha e o Litoral Norte, possíveis destinos turísticos nesta época do ano, há uma série de atrativos para todos os gostos.

Veja a seguir, uma lista de algumas atrações pra você curtir com a família e com os amigos.

Torres

Vitor Kley se apresenta no Réveillon de Torres. Jefferson Bernardes / Agencia Preview / Divulgação

No Litoral Norte, a programação do Réveillon de Torres contará com atrações de quilate nacional, como Lilly e Vitor Kley. Além disso, na beira-mar da Praia Grande, ocorrerá show pirotécnico no céu da cidade, que se junta ao espetáculo Night Glow, o show de balões coloridos. A programação é gratuita e aberta a comunidade.

Arroio do Sal

Banda Reação em Cadeia é atração em Arroio do Sal. Edu Defferrari / Divulgação

A prefeitura de Arroio do Sal preparou uma programação especial com atrações musicais e queima de fogos, na Praça do Mar.

O Réveillon em Arroio do Sal iniciará às 22h com set animado pelo DJ Dhiego Correa. Já às 23h30min, quem comanda a festa — e a contagem regressiva para 2025 — é a banda Reação em Cadeia. À meia-noite, ocorre a queima de fogos. Toda programação é gratuita e aberta à comunidade.

Caxias do Sul

Em Caxias, a Level Cult promove o tradicional open bar Hello New Year. Serão duas pistas de dança com dez DJs e contagem regressiva para a chegada de 2025.

Os ingressos estão a venda pelo site a R$ 100(+taxas). Na hora, custarão R$ 160, conforme lotação da casa.

Canela

Um espetáculo de fogos de artifício que iluminará o céu de Canela durante a virada do ano. Roda Canela / Divulgação

A Roda Canela terá programação especial para celebrar o Ano-Novo. No dia 31 de dezembro, a partir das 22h, o espaço se transformará em uma grande festa ao ar livre, com shows ao vivo do DJ Vyolo e da banda Supertrack.

O ponto alto da noite será a contagem regressiva especial durante o Show Cênico nos leds da Roda Gigante, acompanhado por um espetáculo de fogos de artifício que iluminará o céu de Canela.