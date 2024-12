Sete pessoas são presas em operação contra grupo suspeito de traficar drogas sintéticas em Canoas

Foram cumpridos sete mandados de prisão contra supostos envolvidos no esquema.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão em Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoti, Montenegro, Taquara, Gravataí, Charqueadas e Getúlio Vargas. Entre os presos está a mãe de um suspeito que, ao verificar a presença dos policiais, auxiliou o filho na fuga.

A ação da 3ª Delegacia de Polícia de Canoas surgiu de uma investigação que durou cerca de seis meses. Conforme a delegada Luciane Bertoletti, trata-se de um esquema que utilizava, especialmente, as mulheres dos comparsas para realizarem a entrega da droga, a fim de não levantarem suspeita.

Conforme a investigação, o esquema funcionava da seguinte forma: de dentro do presídio, o "gerente" coordenava a distribuição das drogas. Na sequência, os comparsas buscavam os entorpecentes em São Leopoldo. Em pequenas quantidades, as mulheres entregavam as porções em pontos de vendas, principalmente em Canoas, onde os vendedoras entregavam aos consumidores.