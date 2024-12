Policial civil que fazia segurança para Gusttavo Lima é preso por corrupção e suposta ligação com o PCC 

O policial civil Rogério de Almeida Felício, conhecido como "Rogerinho Punisher", foi preso na manhã desta segunda-feira (23) após se entregar em uma delegacia em Santos, no litoral paulista. Ele estava foragido desde terça-feira (17), quando a polícia deflagou operação para prender ele e outros quatro policiais denunciados na delação do empresário Vinicius Gritzbach, executado a tiros em 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos.