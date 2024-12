Copa Super 8 do NBB: veja os confrontos das quartas de final

No 1º turno, União Corinthians e Brasília se enfrentaram em Lajeado. Vinícius Molz Schubert / União Corinthians

A última rodada do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) disputada nesta segunda-feira (23) definiu os últimos quatro classificados para a Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times da metade inicial da temporada 2024-2025. A competição eliminatória começa em 25 de janeiro, termina em 1º de fevereiro do próximo ano e dará ao campeão uma vaga na Basketball Champions League Americas (BCLA).

Em Santa Cruz do Sul, o União Corinthians derrotou o Pinheiros, por 80 a 73, e pela primeira vez, em quatro participações no NBB, conquistou vaga para o Super 8. O time do Vale do Rio Pardo terminou em quinto lugar, com 10 vitórias e sete derrotas. Apesar da derrota, a equipe paulista ficou em sexto e também se classificou.

O adversário da equipe gaúcha será o Brasília, dono da quarta melhor campanha. No confronto entre eles, em Lajeado, o time do Distrito Federal levou a melhor e venceu por 78 a 76.

No Rio de Janeiro, em duelo direto, o Vasco da Gama derrotou o Bauru Basket-SP por 81 a 63 e ingressou do grupo dos oito primeiros, terminando na sétima posição.

Dono de dois títulos do Super 8, o Sesi Franca-SP derrotou o Botafogo, fora de casa, por 86 a 73, e saltou da sétima para a terceira colocação.

A rodada ainda teve novas vitórias do líder Minas Tênis Clube, que fez 77 a 63 no São Paulo e do vice Flamengo, que bateu o Paulistano, em São Paulo, por 89 a 75. Lanterna do NBB, o Caxias Baquete ganhou a quarta em 17 rodadas ao superar o Corinthians-SP por 80 a 79.

Os confrontos da Copa Super 8 serão disputados em jogo único, com o mando de quadra das equipes de melhor campanha.

Confira a classificação final do 1º turno do NBB:

1º - Minas Tênis Clube - 15v - 2d

2º - Flamengo - 14v - 3d

3º - Sesi Franca - 11v - 6d

4º - Brasília - 11v - 6d

5º - União Corinthians - 10v - 7d

6º - Pinheiros - 10v - 7d

7º - Vasco da Gama - 10v - 7d

8º - São Paulo - 10v - 7d

9º - Bauru Basket - 10v - 7d

10º - Paulistano - 7v - 10d

11º - Unifacisa - 7v -10d

12º - São José Basketball - 7v - 10d

13º - Mogi Basquete - 6v - 11d

14º - Corinthians - 6v - 11d

15º - Pato Basquete - 6v -11d

16º - Botafogo - 5v - 12d

17º - Fortaleza/Basquete Cearense - 4v - 13d

18º - Caxias Basquete - 4v - 13d

Veja o chaveamento da Copa Super 8:

Quartas de final:

Grupo A - Minas Tênis Clube x São Paulo

Grupo B - Flamengo x Vasco da Gama

Grupo C - Sesi Franca x Pinheiros

Grupo D - Brasília x União Corinthians

Semifinais: