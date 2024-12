União Corinthians bate Pinheiros e conquista vaga na Copa Super 8 do NBB

Em um duelo direto por vaga na Copa Super 8 do Novo Basquete Brasil, o União Corinthians bateu o Pinheiros (SP), nesta segunda-feira (23), por 80 a 73, em Santa Cruz do Sul, e assegurou um resultado inédito no NBB.

A partida disputada no Ginásio Arno Frantz tinha contornos de decisão, já que o vencedor ficaria entre os oito melhores do primeiro turno e se classificaria para o Super 8, que dará ao seu campeão uma vaga na edição 2025-2026 da Basletball Champions League Americas (BCLA). Para a equipe gaúcha a classificação era inédita.

Com 25 pontos, Fabrício Veríssimo foi o cestinha da partida. O ala-armador aina contribuiu com sete rebotes e duas assistências. Já o ala americano Duane Johnson terminou com 24 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. No Pinheiros, Reynan terminou com 19 pontos e seis rebotes.

Clima de decisão e novo show da torcida

O jogo começou com o time da casa marcando a primeira cesta com Fabrício Veríssimo e liderando logo a seguir em 10 a 4. Mas o Pinheiros reagiu e virou em 15 a 14, em uma cesta de Reynan com pouco menos de cinco minutos para encerrar o primeiro quarto, que terminaria com os paulistas vencendo por 30 a 22.

As duas equipes cometeram muitos erros no início do segundo período. Dessa forma, o primeiro arremesso a cair foi de Fabrício Russo, do União Corinthians, após três minutos e quatro segundos de jogo.

O time gaúcho foi reduzindo a diferença e numa bola de três de Veríssimo ficou a dois pontos do Pinheiros (34 a 36). Quando restava pouco mais de um minuto, Dikembe converteu um lance livre e colocou o União Corinthians à frente (39 a 38). Logo depois, Duane Johnson recuperou uma bola e fez mais dois para o time de Santa Cruz do Sul, que foi para o intervalo vencendo por 41 a 38. Com 15 pontos, Duane foi o destaque dos primeiros 20 minutos.

O começo do terceiro quarto foi um pouco nervoso e mais uma vez os erros se repetiram dos dois lados da quadra. Os paulistas chegaram a empatar em 45 a 45 em uma cravada de Da Silva. Sob o comando de Duane Johnson e Veríssimo, o time da casa abriu sete pontos (56 a 49) com pouco mais de três minutos por jogar.

Em uma jogada individual de Johnson, o União Corinthians chegou a 11 pontos de frente (60 a 49). Os visitantes chegaram a diminuir para seis, mas no último minuto, o grego Rafail Lanaras e o americano Raven Barber devolveram a diferença para 10 pontos (65 a 55).

O Pinheiros assustou no início do último quarto e ficou a cinco pontos (65 a 60). Mas empurrado pela torcida, que mais uma vez compareceu em grande número ao Arnão, o União Corinthians segurou o adversário e entrou nos cinco minutos finais liderando por 12 (74 a 62), após Barber vencer duelo contra Fidélis debaixo da tabela.