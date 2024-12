Policiais civis suspeitos de colaborar com o PCC são presos em operação em São Paulo

Delator do PCC, Antônio Vinícius Gritzbach foi assassinado em 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos.

A ação é realizada em conjunto com promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), com apoio da Corregedoria da Polícia Civil. A Operação Tacitus é resultado de um cruzamento de diversas investigações sobre o PCC, incluindo sobre o assassinato do delator Antônio Vinícius Gritzbach, ocorrido em 8 de novembro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.