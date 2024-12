Segundo suspeito em caso de execução de delator do PCC é preso em São Paulo

Crime ocorreu no dia 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (9), Matheus Augusto de Castro Mota, o segundo suspeito de envolvimento no assassinato de assassinato de Vinicius Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), em 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.