Polícia prende primeiro suspeito em caso de assassinato de delator do PCC em Guarulhos

No âmbito das investigações sobre o assassinato de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), a polícia prendeu nesta sexta-feira (6) Marcos Henrique Soares. Ele é suspeito de facilitar a fuga do olheiro Kauê do Amaral Coelho no crime ocorrido em 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.