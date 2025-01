Polícia acredita que criminosos que resgataram preso e balearam dois policiais penais fugiram para o Uruguai; buscas seguem

Um tiroteio na manhã de sexta-feira (24), que deixou dos policiais penais baleados, foi o ápice de uma empreitada criminosa violenta em Quaraí, na Fronteira Oeste. A suspeita é de que o grupo armado tenha cruzado o rio, que leva o mesmo nome da cidade brasileira, e escapado em direção ao Uruguai. A polícia do país vizinho está auxiliando nas buscas.

A ação se deu por volta das 10h, quando dois policiais penais transportavam um preso para consulta em uma clínica médica. A equipe partiu do Presídio Estadual de Quaraí, uma cadeia de pequeno porte, com capacidade para 20 presos e que, geralmente, abriga cerca de 40.

Na Rua Doutor Ascânio Tubino, na área central do município, criminosos se aproximaram a bordo uma Spin prata. Os bandidos aproveitaram o momento em que os agentes chegavam na clínica para efetuar o resgate. Ao menos três atiradores teriam participado da ação.

Após trocarem tiros e balearem dois agentes, o preso embarcou na Spin e os criminoso fugiram em direção ao Rio Quaraí. Marcas dos disparos ficaram nas paredes e nas janelas da clínica médica. O nome do detento resgatado não foi confirmado até o momento.

Os dois policiais penais foram baleados, um deles no braço esquerdo e na perna e o outro no quadril. Eles foram socorridos ao hospital, onde um deles seguia internado neste sábado (25) em estado estável. O outro recebeu alta ainda na sexta-feira, segundo a Polícia Penal.

Cerco

Logo após o tiroteio, as polícias deram início às buscas aos criminosos. O veículo usado na fuga dos bandidos foi encontrado abandonado dentro do Rio Quaraí, na fronteira com Artigas – cidade uruguaia vizinha. A Brigada Militar de Quaraí recebeu reforços do 6º Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Um avião também passou a ser usado nas buscas.

Em razão da suspeita de que os criminosos tenham escapado para o Uruguai, foram acionadas a Polícia Nacional e a Polícia Científica do país vizinho para auxiliarem na identificação e prisão do grupo criminoso envolvido na ação. No entanto, até a tarde deste sábado nenhum integrante do grupo havia sido localizado.