A força-tarefa criada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para investigar a execução do empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach no último dia 8, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, cumpre nesta sexta-feira (22) mandados de busca, apreensão e prisão. Não foram dados detalhes da ação pela pasta.