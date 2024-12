"Memória afetiva e auditiva": quase centenário, relógio da Fundação Pão dos Pobres passa por reparo; veja vídeo 

O relógio de carrilhão da Fundação Pão dos Pobres, em Porto Alegre, passa por um processo de ativação para voltar a marcar as horas e a badalar. O equipamento deverá estar em funcionamento em agosto do próximo ano, quando serão comemorados os 130 anos da instituição.

O arquiteto responsável pela restauração do prédio histórico, Lucas Volpatto, compartilha a importância do relógio, que tem uma parte voltada para a Avenida Praia de Belas, onde fica a fachada da instituição, e outra para o lado do pátio interno.

— O relógio é importante por dois motivos. Primeiro, por ser um marco visual. E segundo pela memória afetiva e auditiva. Todos os internos que passaram por aqui se recordam do som e das cinco notas que compõem esse carrilhão de sinos — afirma o profissional do Studio 1 Arquitetura.

Leia Mais Após revitalização dos Arquitetos Voluntários, Biblioteca do Pão dos Pobres é reinaugurada

Fabricado em 1927 pela empresa francesa Lucien Terraillon e Petitjean, na cidade de Perrigny, o relógio começou a funcionar no Pão dos Pobres três anos depois. Em outubro de 2004, o equipamento passou por uma restauração realizada pelo relojoeiro Cesar Papini.

O historiador Pedro Meirelles, pesquisador do passado do Pão dos Pobres, acredita que possivelmente o relógio tenha sido encomendado à época pela instituição. Mas não há como ter certeza de quem exatamente fez isso:

— O que parece certo é que não se tratou de uma doação. Se fosse o caso, certamente teria sido divulgado na época da inauguração, já que o Pão, desde seu início, se mantém, em grande parte, pela doação dos governos e da elite rica e caridosa. Portanto, era importante que essas doações fossem divulgadas ao máximo, para incentivar que mais pessoas também doassem.

Mecanismo robusto

Situado no quarto pavimento do edifício, onde ficam as casas de acolhimento dos jovens, o relógio tem conexão com os cinco sinos de bronze do campanário.

O equipamento fica dentro de um armário de madeira, com cerca de 1m70cm de altura por 1m80cm de largura, com partes em vidro por onde é possível ver o mecanismo.

O relojoeiro Ezequiel de Andrade Neves está com a responsabilidade de fazer o relógio voltar a operar normalmente. Conhecedor do ofício, ele comenta sobre a sensação de mexer em algo tão representativo na história do Pão dos Pobres.

— Para mim, é um grande privilégio poder participar desse projeto. Não só pelo seu valor histórico, mas também pelo prazer de estudar um mecanismo tão robusto e elaborado ao mesmo tempo — orgulha-se.

O relógio não está estragado. Por isso, não trata-se de um conserto. Foi desativado há alguns anos em função de reclamações da vizinhança, que desaprovava o som alto do badalar sincronizado junto aos sinos em intervalos de tempo tão curtos.

Visor fica localizado em parte alta do prédio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A ideia é que, ao voltar a funcionar, o badalar respeite alguns critérios e aconteça apenas em horas fechadas, inclusive não tocando após as 22h.

— Começaremos revisando toda a parte de transmissão e acerto do relógio, que está instalada no telhado. Em seguida, o mecanismo de carga e as engrenagens redutoras, finalizando com a sincronização do campanário — detalha o relojoeiro sobre o que está sendo executado.

Na quinta-feira (19), o marceneiro Jonas Neves estava em cima de um andaime. Ele pintava os números na parte externa de visualização do relógio e não escondia a felicidade de participar de uma reforma em um prédio tombado pelo município de Porto Alegre desde 2004.

— Tem que ter todo um cuidado especial. Manter a originalidade dele (relógio) — disse Neves.

Em 12 de agosto do ano passado, na reinauguração da fachada do imóvel, o relógio funcionou durante um dia inteiro. A pretensão é preparar o equipamento voltado para o pátio interno para a próxima festa de aniversário da instituição. O armário em madeira onde a engrenagem fica será restaurado.

Leia Mais Pão dos Pobres consegue novo local para abrigar 120 jovens que moram na instituição

70% da restauração do prédio

Conforme o arquiteto responsável pela reforma geral, as obras do prédio da Fundação Pão dos Pobres estão 70% concluídas. A enchente de maio não apenas prejudicou os trabalhos como atrasou o cronograma de entrega.

— Passamos por um ano atípico, todo mundo sabe. A ideia era inaugurar as fachadas internas em dezembro. Estamos atrasados — lamenta.

A nova previsão de entrega é para março de 2025. Porém, quando o serviço estiver concluído, será necessário reparar os estragos deixados pela inundação. A água ainda está sendo expurgada em algumas paredes.

Leia Mais Como o Pão dos Pobres ficou nas enchentes de 1941 e 2024

Neste momento, a parte das paredes acima de 1,5 metro, não atingida pela cheia, passa por reforma. O reboco está sendo recondicionado de uma forma a receber a pintura adequada.

Biblioteca reinaugurada

Vista geral do imóvel tombado desde 2004. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A biblioteca do Pão dos Pobres foi renovada após iniciativa da Associação Arquitetos Voluntários. Submersa por mais de duas semanas, a biblioteca perdeu 10 mil livros. A reinauguração ocorreu em 5 de dezembro.

O processo de restauração incluiu a construção de paredes mais resilientes, renovação de mobília, rede elétrica, climatização e sinalização, com novos equipamentos e a reconstituição de parte do acervo.

A arquiteta Ana Lúcia Richter Dreyer foi responsável pelo projeto de recuperação, que teve apadrinhamento da Associação Sou de Fazer e apoio da Soprano e Retomada RS.

Leia Mais Pão dos Pobres inaugura fachada e iluminação cênica no dia 15; veja como está a restauração do prédio

— Nós recebemos o aval do governo do Estado, no final de novembro, para captar recursos via Lei de Incentivo Estadual. As empresas que tiverem interesse em participar como patrocinadoras destinam parte do ICMS para esse projeto de restauro — explica Cecília Muccillo Daudt, captadora de recursos para as obras no prédio do Pão dos Pobres.

A estimativa é de que serão necessários entre R$ 4,5 milhões a R$ 5 milhões apenas para a conclusão dos trabalhos de reforma nos prédios. Cerca de R$ 4 milhões já foram empregados nas melhorias executadas.

Saiba mais

O Pão dos Pobres atende crianças e jovens em situação de risco. Mais de 1,8 mil jovens recebem suporte institucional todos os dias, onde são oferecidas mais de 42 mil refeições mensais.

Ainda são ofertadas atividades educacionais, esportivas e culturais, além de 14 cursos técnicos, como gastronomia, mecânica, eletromecânica, corte e costura, e manutenção de computadores.

Como ajudar