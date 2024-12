Turista brasileiro precisará de nova autorização para entrar no Reino Unido a partir de janeiro de 2025; conheça o ETA 

Inglaterra será um dos países a solicitar o documento para entrada no seu território. Tolga AKMEN / AFP

A partir do dia 8 de janeiro de 2025, os cidadãos brasileiros precisarão de um novo documento para para viajar para os países do Reino Unido (Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales): o chamado ETA (Autorização Eletrônica de Viagem).

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, aproximadamente 350 mil brasileiros ingressam na região por ano. As regras vigentes estabelecem que, quem viaja para turismo ou negócios, em um período de, no máximo, seis meses a contar do dia de chegada, necessita apenas de um passaporte válido durante o período de permanência.

A necessidade de um autorização eletrônica foi implementada pelo Reino Unido como forma de padronizar a triagem de entrada e saída de visitantes de determinadas nacionalidades e facilitar o controle das estatísticas de migração. Desde o final de novembro de 2024, o governo do grupo europeu passou a emitir o registro.

A partir disso, quem planeja alguma viagem ao território deve estar atento ao processo para evitar possíveis imprevistos ou impedimentos de entrada. A seguir, Zero Hora reuniu um compilado de informações sobre como funciona e como solicitar o ETA.

Diferença entre ETA e visto

O ETA é um documento eletrônico que permite que cidadãos de países isentos de visto — como o Brasil — entrem no Reino Unido e permaneçam por um período de até seis meses para viagens de turismo, visita a familiares e amigos, negócios ou estudos de curta duração. A solicitação pode ser feita de maneira online, sem grandes burocracias ou visitas a consulados.

Já o visto regular para o Reino Unido é um documento físico colado ao passaporte, que permite ao viajante, a depender da modalidade, ficar na região por mais de seis meses, realizar trabalho remunerado ou se tornar residente. O processo envolve justificar perante órgãos de controle migratório os motivos e objetivos da permanência, com uma documentação extensa, que inclui, por exemplo, comprovante de renda, informações de emprego, entre outros.

Quem necessita do ETA

A exigência do ETA é aplicada a todos cidadãos brasileiros que estiverem com viagem de até seis meses programada para começar a partir do dia 8 de janeiro de 2025. Ou seja, quem irá iniciar sua estadia no Reino Unido até o dia 7 de janeiro de 2025, não precisa.

Mesmo quem é brasileiro e possui passaporte europeu, como italiano ou português, não foge da nova medida, embora a exigência comece um pouco mais tarde — nesse caso, o ETA poderá ser solicitado a partir de 5 de março de 2025 e passará a ser exigido a partir de 2 de abril de 2025.

Quem já possui visto para o Reino Unido ou tem cidadania britânica ou irlandesa não precisa do documento.

É válido lembrar que o ETA não dá garantia de entrada nos países. O documento passa a ser obrigatório, mas a decisão final continua sendo do agentes migratórios no aeroporto ou da estação de controle de fronteira.

O que é preciso

Antes de iniciar a solicitação, é preciso ter um passaporte físico (comum, oficial ou diplomático) que seja válido durante todo o período de estadia no Reino Unido. Caso o cidadão possua mais de um passaporte de nacionalidades diferentes, é importante se certificar de que irá realizar o pedido com o documento que será utilizado na viagem.

Além disso, é necessário possuir acesso a um e-mail e ter um meio de pagamento (cartão de crédito, cartão de débito, Apple Pay ou Google Pay).

Durante o processo, também é solicitado o envio de fotos do passaporte e do rosto do solicitante. Com isso, caso o pedido for feito para uma outra pessoa, é importante que ela esteja junto para viabilizar o registro.

Como solicitar

O documento pode ser solicitado pelo site do governo do Reino Unido ou via aplicativo, nomeado UK ETA, disponível para Android e dispositivos Apple. O recurso irá direcionar o passo a passo, indicando o que é fundamental para o ETA. Mas, resumidamente, as etapas são organizadas da seguinte forma:

A primeira etapa envolve o registro de uma foto do passaporte que será usado para a viagem — deve ser o documento original e não uma fotocópia. Há celulares que viabilizam a utilização do recurso de digitalização no próprio aplicativo para escaneamento do documento

Na sequência, o rosto do solicitante deverá ser escaneado com a câmera e uma foto do rosto deverá ser tirada

A aplicação será completada com um questionário com perguntas, como: endereço, trabalho e histórico criminal

Se o solicitante for menor de 18 anos, precisará oferecer detalhes de contato de alguém que tenha responsabilidade parental

Por fim, uma mensagem será enviada para o e-mail informado confirmando que a inscrição foi enviada

Conforme o governo britânico, a análise da solicitação será feita em até três dias úteis, embora possa ser postergada. A decisão da autorização será enviada por e-mail. A partir disso, o ETA será vinculado digitalmente ao passaporte, não sendo necessário portar o registro físico.

Valores

O custo para o envio do pedido do ETA é de 10 libras esterlinas, o que equivale a aproximadamente R$ 77,20 na cotação atual. O valor pode mudar conforme o câmbio.

Validade

O ETA tem validade de dois anos. Ao longo desse período, o cidadão brasileiro pode viajar para o Reino Unido quantas vezes quiser, desde que respeite o período máximo de permanência.

Caso um novo passaporte seja obtido ou renovado nesse meio tempo, o ETA precisará ser solicitado mais uma vez.

Conexões no Reino Unido

O ETA será necessário em caso de trânsito internacional nos aeroportos do Reino Unido. Sendo assim, quem realiza conexões aéreas, mesmo que não permaneça em um dos países, precisa apresentar.