Inter anuncia contratação de zagueira do Botafogo

Letícia é natural de Machadinho, no interior do Rio Grande do Sul. Arthur Barreto / Botafogo/Divulgação

O Inter comunicou, nesta quinta-feira (26), a contratação de uma zagueira para o elenco feminino. Letícia Debiasi chega ao clube após passagem pelo Botafogo. O vínculo será até dezembro de 2026.

Conforme antecipado por Zero Hora, a chegada de Letícia é para suprir o setor que perdeu peças importantes para o próximo ano. Isa Haas e Carla deixaram o clube.

Natural de Machadinho, interior do Rio Grande do Sul, a atleta de 21 anos terá sua primeira experiência profissional no estado. No time carioca, desempenhou papel fundamental na conquista da Copa Rio e do Campeonato Carioca Sub-20. No currículo, soma passagens por times como Brasil de Farroupilha e Chapecoense.

Este é o quarto reforço anunciado neste mês de dezembro. A direção já confirmou as contratações da meio-campista Jornada, também do Botafogo, da atacante Paola Pereira, do Santos, e da centroavante Anny Marabá, do Atlético-MG.