Inter encaminha contratação de volante que já defendeu a Seleção Brasileira Feminina

A volante Julia Bianchi, de 27 anos, vai defender as cores do Inter na próxima temporada. A jogadora pertencia ao Chicago Starts, dos Estados Unidos, mas não permanecerá no clube na próxima temporada.

Desde que ficou livre no mercado, a meio-campista despertou o interesse de todos os grandes do futebol brasileiro. Além do Inter, Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Ferroviária também queriam contar com a jogadora.