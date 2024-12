Inter anuncia contratação de volante que foi campeã baiana e da Copa Rio

A atleta iniciou a carreira no Bahia e, na última temporada, defendeu o Botafogo. No currículo, tem os títulos da Copa Rio de 2024 e do Campeonato Baiano de 2021.

Na temporada, Jordana disputou 18 jogos com a camisa do Botafogo.

No início do ano, inclusive, trabalhou com Jorge Barcellos. Antes de chegar ao Inter, o técnico estava no comando das Gloriosas.