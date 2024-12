Circulação de trens nas estações de Porto Alegre deve ter horários completos em até quatro meses, estima Trensurb

A Trensurb projeta que ainda serão necessários de 60 a 120 dias para que as operações em Porto Alegre ocorram em horários completos. Na manhã desta terça-feira (24), a circulação de trens foi retomada nas estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, que estavam fechadas desde a enchente de maio, porém, com frequência reduzida, das 5h às 20h, e intervalo mínimo de 12 minutos, mesmo no pico.