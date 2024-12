Trensurb reabre três estações de Porto Alegre sete meses após enchente   

Um dos primeiros passageiros a embarcar, na estação Mercado, com destino a Canoas, onde é vigilante, foi o funcionário público Nelson Francisco Pereira, que comemorou a volta das operações.

— Com ônibus, a gente sofreu muito. Quando estava em Canoas, às vezes eu ia até o meu trabalho a pé, porque os ônibus urbanos lá são superlotados. Era meia hora de caminhada — contou, acrescentando que costumava chegar atrasado por conta disso. — Agora, vou começar a chegar no horário — celebrou.

O primeiro trem a chegar no centro da Capital veio do aeroporto Salgado Filho e estava vazio. O primeiro com passageiros chegou às 5h30min, mas transportando apenas três pessoas.