Incêndio atinge micro-ônibus na zona sul de Porto Alegre 

Conforme o Corpo de Bombeiros, o pelotão foi acionado às 6h38min para o chamado. O incêndio ocorreu em frente ao Shopping Cavalhada , no sentido bairro-centro . O veículo estava parado na esquina da Avenida Cavalhada com a Rua Santa Flora.

O motorista do coletivo, que costuma fazer o trajeto diariamente para transportar passageiros até empresas, estava sozinho e conseguiu deixar o veículo assim que percebeu o princípio de incêndio. Em pouco tempo, o veículo estava tomado pelas chamas. Ninguém se feriu .

— Nós ainda não sabemos o que causou o fogo, estamos esperando a perícia — afirmou, acrescentando que nunca havia ocorrido um incidente assim com veículo da empresa.

Moradores da região relataram terem ouvido explosões no entorno . A fumaça podia ser observada de diversos pontos da Capital.

— Eu notei, perto de 6h20min, que o motorista desceu do ônibus, já com a mochilinha dele, e já começou o fogo na parte de baixo do ônibus. Foi muito rápido — lembra.