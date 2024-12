Trensurb volta a oferecer trajeto completo nesta terça; relembre as etapas da retomada após a enchente

Estações ainda estão em obras. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Nesta terça-feira (24), o trem que partir com destino a Porto Alegre não precisará encerrar a viagem na estação Farrapos. Após exatos sete meses e 21 dias, a Trensurb volta a oferecer o trajeto completo. As estações São Pedro, Rodoviária e Mercado eram as únicas que não tinham sido reabertas desde a enchente de maio. A retomada do serviço deve continuar sendo impactada pelas obras para recuperar os espaços.

Os trens irão circular em todas as estações (de Novo Hamburgo ao Mercado) de segunda a sábado, das 5h às 20h, com o intervalo de 12 minutos entre cada trem, mesmo nos horários de pico. Das 20h às 23h e aos domingos, o serviço será oferecido até a estação Farrapos. Para completar o trajeto, a Trensurb seguirá oferecendo baldeação, por meio de ônibus, sem custos adicionais.

As adaptações serão necessárias até o fim das obras nas últimas três estações. “O trabalho de reconstrução da via férrea, essencial para garantir a segurança e a durabilidade da infraestrutura, seguirá por mais seis meses”, afirmou a empresa em um comunicado oficial.

Fechamento

A Trensurb suspendeu as operações em todas as estações por risco de alagamento às 16h do dia 3 de maio. Na ocasião, a empresa comunicou que faria a retirada de toda a frota de trens do Pátio de Manutenção, situado no Bairro Humaitá. Quase duas semanas depois, ainda não havia previsão de reabertura.

Os trilhos ficaram submersos e as estações foram alagadas. As subestações de energia, que alimentam a tração dos trens, e a sede da empresa também foram atingidas pela água, o que causou danos nos sistemas de energia e de tecnologia e informação. Além disso, os vagões que não foram recolhidos também estragaram.

Retorno parcial

Em 30 de maio, os trens voltaram a funcionar em operação emergencial: de Novo Hamburgo à estação Mathias Velho, em Canoas. A circulação era em via única, com uma frota de oito trens e intervalo de 35 minutos entre as viagens. A tarifa não estava sendo cobrada dos passageiros, já que o serviço de bilhetagem foi danificado com a enchente.

Durante o processo de dragagem, era possível enconrar lixo em decomposição na estação Mercado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Em junho, as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado ainda estavam inundadas. Ainda na primeira quinzena do mês, iniciou-se o processo de drenagem da água da enchente, com o apoio da Petrobras e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Retomada do serviço em Porto Alegre

Quatro meses depois da enchente, as marcas da tragédia ainda eram visíveis nas estações localizadas na Capital. A necessidade da reconstrução das subestações de energia ainda dificultava o retorno do serviço. No dia 20 de setembro, os trens voltaram a operar até a Farrapos.

Em setembro, estação Mercado ainda tinha água acumulada. Renan Mattos / Agencia RBS

As estações Fátima, Niterói, Anchieta, Aeroporto e Farrapos foram reabertas simultaneamente. Mesmo com a necessidade de baldeação, os usuários estavam felizes com a retomada parcial do serviço.

Em outubro, a Trensurb assinou um contrato com a Tecnova para recuperar subestações e retomar todas as operações até dezembro. A empresa ficou responsável por desmontar as estruturas danificadas, instalar equipamentos para auxiliar na entrega de energia, reconstruir cabines de seccionamento e paralelismo e fazer outros reajustes necessários. O prejuízo devido à inundação somou R$ 400 milhões.

As catracas precisaram ser reinstaladas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As obras de reconstrução seguirão ao longo de 2025. A expectativa da empresa é de que, até o fim do ano que vem, seja possível realizar todas as intervenções necessárias. Só então os trens voltarão a ter intervalo de quatro minutos entre as viagens, como era antes da enchente.

Linha do tempo

3 de maio de 2024 : Trensurb suspende as operações em todas as estações por causa do risco de alagamento;

: Trensurb suspende as operações em todas as estações por causa do risco de alagamento; 11 de maio de 2024 : Medida Provisória (MP) para ações emergenciais no Rio Grande do Sul destina R$ 164,3 milhões para a retomada do funcionamento do trem;

: Medida Provisória (MP) para ações emergenciais no Rio Grande do Sul destina R$ 164,3 milhões para a retomada do funcionamento do trem; 15 de maio de 2024 : com danos nos trilhos e estações alagadas, Trensurb anunciou que não tinha prazo para voltar a operar;

: com danos nos trilhos e estações alagadas, Trensurb anunciou que não tinha prazo para voltar a operar; 30 de maio de 2024: Trensurb inicia operação emergencial, com trens circulando entre Canoas e Novo Hamburgo;

Trensurb inicia operação emergencial, com trens circulando entre Canoas e Novo Hamburgo; 11 de junho de 2024 : diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, afirmou que as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro continuavam inundadas e que não era possível estabelecer um prazo concreto para reabertura;

: diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, afirmou que as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro continuavam inundadas e que não era possível estabelecer um prazo concreto para reabertura; 12 de junho de 2024: Estação Mercado passava por processo de drenagem de água;

Estação Mercado passava por processo de drenagem de água; 15 de julho de 2024: drenagem revela trilhos cobertos de lama;

drenagem revela trilhos cobertos de lama; 6 de agosto de 2024: Trensurb realiza a drenagem do túnel para travessia dos passageiros do catamarã, que fica sob a estação Mercado;

Trensurb realiza a drenagem do túnel para travessia dos passageiros do catamarã, que fica sob a estação Mercado; 3 de setembro de 2024: Zero Hora teve acesso às estações localizadas em Porto Alegre e conferiu que ainda era possível ver marcas da inundação

Zero Hora teve acesso às estações localizadas em Porto Alegre e conferiu que ainda era possível ver marcas da inundação 20 de setembro de 2024: quatro meses após a enchente, o trensurb voltou a circular até Porto Alegre

quatro meses após a enchente, o trensurb voltou a circular até Porto Alegre 29 de outubro de 2024: após a assinatura de contrato com a empresa Tecnova nesta terça-feira (29), a Trensurb deu ordem de início para que a contratada começasse a recuperação de três subestações de energia e cabines de energia elétrica

após a assinatura de contrato com a empresa Tecnova nesta terça-feira (29), a Trensurb deu ordem de início para que a contratada começasse a recuperação de três subestações de energia e cabines de energia elétrica 24 de dezembro de 2024: a Trensurb reabre as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado e volta a oferecer o trajeto completo