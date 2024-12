Como estão as estações da Trensurb em Porto Alegre às vésperas da reabertura

A Trensurb segue correndo contra o tempo para reabrir as últimas três estações de Porto Alegre em 11 dias. Nesta quinta-feira (12), GZH visitou duas delas para ver como está a reconstrução.

Na estação Mercado, as quatro escadas rolantes estarão em funcionamento a partir de 24 de dezembro. Já o elevador precisará ser substituído e ficará ainda meses desligado.

O ponto de entrada e saída dos passageiros é subterrâneo e ficou submerso pela água durante meses. Pinturas foram realizadas. A área de venda de passagem foi reconstruída. As catracas foram reinstaladas.

Um pouco mais à frente está localizada a estação rodoviária. Das três, ela é a que mais recebe intervenções no momento, por isso, não foi possível acessá-la.

As obras ocorrem tanto no ponto de acesso dos passageiros quanto na plataforma de embarque e desembarque. Quando for reaberta, a estação rodoviária terá uma escada rolante pronta para uso e um elevador.

Já a estação São Pedro é a que tem os trabalhos mais avançados. Apesar disso, a escada rolante precisará ser totalmente recuperada e não poderá ser usada pelos passageiros nos próximos meses. O elevador, porém, estará disponível.

Além das estações, a Trensurb e as empresas contratadas atuam na reconstrução da linha do trem, principalmente na região próxima à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. A energia já foi religada no trecho de Porto Alegre. Os testes com os trens passando pela via deverão ser realizados a partir da semana que vem.