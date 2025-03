Líder do grupo e símbolo de superação: Alan Ruschel será titular do Juventude na estreia do Brasileirão

Ala Ruschel avaliou a preparação do time para mais uma disputa de Brasileirão. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Não foram poucas as pedras que Alan Ruschel teve que tirar do seu caminho, seja dentro ou fora de campo. A carreira do jogador de 35 anos é sinônimo de superação. E a última batalha vencida pelo lateral-esquerdo foi mostrar ao técnico Fábio Matias que ainda tem condições de ajudar o Juventude em mais uma disputa de Série A do Brasileiro.

Alan estará em campo neste sábado (29), a partir das 18h30min, no Alfredo Jaconi, diante do Vitória, pela 1ª rodada da maior competição de futebol do país para provar que ainda pode ser o titular da lateral esquerda alviverde.

— Quando trabalhamos com jogadores inteligentes, com alto nível de inteligência da parte de jogo, a capacidade nossa como treinador de ajustar, de organizar, de passar as informações para os atletas, ela é fundamental. A partir do momento que você consegue treinar, consegue trabalhar e tem tempo, você faz ajustes ao jogador para que ele entenda aquilo que você quer no jogo — avaliou o treinador alviverde sobre a utilização de Alan.

Com a lesão de Felipinho, na reta final de Campeonato Gaúcho, Ruschel deu conta do recado e, apesar da volta do antigo titular no período de intertemporada, o camisa 28 continuou sendo utilizado por Matias no time principal durante os três testes preparatórios.

— O futebol, a gente sabe como é que funciona, né? Troca o elenco, o professor vai dando opções para mais jogadores, para mais atletas. Eu estava tendo que esperar um pouco mais, e aproveitei as oportunidades que tive para o Fábio poder dar uma sequência maior agora. Cabe a mim aproveitar ela da melhor maneira possível — comentou Alan.

Além da experiência, Ruschel agrega em liderança a um grupo de atletas que acaba de ser reforçado em seis posições para a disputa da competição.

— Tentamos abraçar o pessoal que vem chegando e mostrar a identidade do clube, a essência do nosso vestiário, como é que funciona. E mostrar que aqui a gente quer todo mundo se ajudando e puxando para o mesmo lado. É um clube, é um grupo que não tem vaidade nenhuma. Sabemos como um atleta com confiança pode render.

E ninguém melhor do que Alan pra falar sobre confiança. Escanteado pelo técnico Pintado em 2023, o jogador quase deixou o clube. Com a chegada de Thiago Carpini durante a disputa da Série B, ele reassumiu a titularidade e conquistou o acesso junto com o elenco do agora treinador adversário de sábado.

— O Carpini é um cara que eu tenho uma admiração e um máximo respeito. Foi um cara que passou aqui e nos ajudou bastante, me ajudou inclusive. Mas quando a bola rolar, ele está defendendo o time dele, eu estou defendendo o meu. Ele já não está mais aqui, eu continuo aqui e querendo que o Juventude seja sempre o número um. Quando a bola rolar, a amizade fica para fora do campo — avaliou Alan.

A gente não vende sonho nenhum para o nosso torcedor desde o início, mas temos sonhos e o clube também, que com certeza queremos alcançar ALAN RUSCHEL Çateral-esquerdo do Juventude

A permanência e um sonho no Juventude

Aos 35 anos, Alan soma 94 partidas na atual passagem pelo Ju. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Após o Gauchão, Alan recebeu sondagens para deixar o Alfredo Jaconi, uma delas para voltar à Chapecoense. Ele explicou o que o fez decidir pela permanência em Caxias do Sul.

— Tive a oportunidade de sair, mas eu não pude pensar só em mim nesse momento. Eu tinha que pensar num contexto geral. Sei o quão importante eu sou para o clube, o quão eu sou grato ao clube também pelo que fizeram por mim. A minha cabeça está totalmente focada aqui, quero ajudar o clube. Eu tenho ambições, tenho sonhos para realizar aqui dentro do Juventude — comentou o lateral alviverde.

A partir deste sábado, o Juventude começa uma primeira disputa, a dos sonhados 45 pontos para, mais uma vez, se garantir na Série A do próximo ano. Mas, se a classificação à Copa Sul-Americana não veio por um gol em 2024, por que não acreditar?