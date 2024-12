Matheus Araújo se despede do Corinthians rumo ao Ceará: "Levo comigo gratidão e orgulho"

Matheus fez 45 jogos pelo Timão. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Já anunciado pelo Ceará como reforço para a próxima temporada, Matheus Araújo se despediu do Corinthians pelas redes sociais, nesta terça-feira (24). O meio-campista celebrou a passagem de seis anos pelo clube paulista e disse levar consigo "gratidão e orgulho" pelo que viveu no time onde foi revelado.

— Hoje me despeço do clube que foi minha casa por seis anos. Cheguei ainda na base, com o sonho de me tornar jogador profissional, e aqui vivi momentos que marcarão minha vida para sempre. Sou eternamente grato aos atletas, colaboradores, comissões técnicas e à torcida, que sempre me acolheu. Obrigado, Corinthians, levo comigo apenas gratidão e orgulho de ter feito parte desta história!— disse o atleta.

Matheus chegou ao Corinthians em 2019 para reforçar a base. Ele se destacou logo em sua primeira temporada e até foi convocado para a seleção brasileira sub-17, pela qual foi campeão mundial naquele mesmo ano. Assim, o meia chegou a ter status de joia na base corintiana.

No time principal, contudo, a trajetória de Matheus foi mais irregular. Depois da promoção à equipe profissional em 2023, o jogador perdeu espaço gradualmente, ficando fora até do banco de reservas em algumas partidas. Nesta temporada, disputou apenas 12 dos 73 jogos do Corinthians.