Pogba revela desejo de atuar ao lado de Memphis no Corinthians

Campeão mundial com a França em 2018, o meio-campista Paul Pogba revelou que tem o desejo de voltar a jogar com o ex-companheiro de Manchester United, Memphis Depay. O atacante holandês e o francês foram companheiros no clube inglês durante a temporada 2016/2017.

Durante o programa The Noite, com Danilo Gentili, do SBT, que foi ao ar na noite na última quarta-feira (11), o entrevistado Luva de Pedreiro ligou para Pogba. Após o pedido do apresentador, que é corintiano, o francês foi perguntado sobre quanto gostaria de receber para atuar no clube paulista.