A Trensurb divulgou um comunicado informando que estão suspensas as operações desde as 16h desta sexta-feira (3). Segundo a empresa, a paralisação das atividades também envolve a retirada de toda a frota de trens do pátio de manutenção, situado no Bairro Humaitá, próximo ao Rio Gravataí. As previsões indicam que a área corre risco de alagamento.