Morre José Antônio de Oliveira Valle, advogado e ex-vereador de Constantina, aos 85 anos

José Antônio de Oliveira Valle, advogado, ex-vereador, poeta, tradicionalista e um dos incentivadores do carnaval de rua em Constantina, no norte gaúcho, morreu na madrugada de quarta-feira (2) no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo, aos 85 anos.

A causa da morte foi choque séptico, decorrente de uma infecção urinária. Natural de Palmeira das Missões, Valle mudou-se para Constantina em 1964, onde construiu uma trajetória marcante.

Formado em Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF) em 1965, atuou como advogado criminalista e no tribunal do júri. Ao todo, foram quase 60 anos de profissão. Além da carreira jurídica, foi vereador em três legislaturas e candidato a prefeito.

Conforme o filho de José Antônio, Aluísio Valle, o pai era uma figura multifacetada: sócio-fundador do CTG Taquaruçu, do Lions Clube e do Clube Comercial, além de autor do hino de Constantina.

Tradicionalista, trovador, pajador e historiador, integrava a Academia de Letras dos Municípios do RS (Almurs). Também foi um dos idealizadores do Grupo Cultural Os Filhos da Lua, perpetuando a cultura gaúcha e o carnaval local.

Valle e a esposa Lucila (in memorian), apaixonados por música. Arquivo Pessoal / Divulgação

Pai de cinco filhos — Aluísio, Laércio, Tânia, Eduardo e Nilda —, Valle foi velado no CTG Taquaruçu, onde recebeu homenagens com música gauchesca, violão e gaita, conforme seu desejo. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Constantina na quinta-feira (3).