Feridos em acidente com ônibus da UFSM, em Imigrante, são encaminhados a hospitais da região

Acidente aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (4).

O acidente com um ônibus em Imigrante, no Vale do Taquari, nesta sexta-feira (4), deixou ao menos sete mortos e 26 feridos, que são atendidos em diferentes hospitais da região. Às 17h45min, seis tinham tido alta e 20 seguiam internados.

O Hospital Ouro Branco, em Teutônia, recebeu 18 feridos: cinco tiveram alta e dois foram transferidos para Lajeado. Às 16h30min, 11 pacientes, com idades entre 24 e 64 anos, estavam internados. Todos com quadro estável, de acordo com a casa de saúde.

Quatro pacientes, um homem, de 26 anos, em estado grave, e três mulheres, de 55, em estado grave, 37 e 33 — estáveis, mas sob cuidados — estão no Hospital Bruno Born, de Lajeado.

O Hospital de Estrela recebeu seis feridos — um teve alta. Quatro deles apresentam quadro clínico estável: três mulheres, com idades de 39, 55 e 60 anos, e um homens — o motorista do ônibus, de 42. O outro ferido, um homem, de 35 anos, está em estado grave de saúde.

O acidente

Um acidente com um ônibus provocou ao menos sete mortes na estrada de acesso à Rota do Sol, na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, no final da manhã desta sexta-feira (4). O veículo levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a um cactário do município.

O acidente ocorreu por volta das 11h15min e todas as vítimas já foram retiradas do local.

Estavam dentro do veículo pelo menos 35 pessoas, incluindo o motorista, dois professores e estudantes do curso de Paisagismo, com idades entre 18 e 60 anos.