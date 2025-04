Prepare o casaco Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Cidades da Serra podem ter geada e chance de temperaturas negativas no final de semana

As mínimas podem ficar abaixo dos 4°C nas cidades da região, com possibilidade de formação de geada no sábado (5)