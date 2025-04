Renato Portaluppi projeta Fluminense com "alegria e coragem" e diz que não foi procurado pela Seleção 

Começou nesta sexta-feira (4) a sétima passagem de Renato Portaluppi como treinador do Fluminense . O substituto de Mano Menezes comandou o primeiro treino pela manhã antes de ser oficialmente apresentado . Ganhou camisa com o número também alusivo aos trabalhos na casa e teve uma coletiva mais longa que o esperado por causa de uma queda de energia. Chegou confiante e prometendo um futebol alegre e corajoso da equipe.

Assista à apresentação

"Ninguém me procurou"

— Fiquei feliz, principalmente se tratando do Ronaldo, conhecido no mundo todo, campeão do mundo e que tenho admiração muito grande por ele, ter citado meu nome. Fico feliz só em ter sido lembrado para a Seleção Brasileira, mas ninguém me procurou e nunca passou por minha cabeça não aceitar nenhum convite e esperar. Se tiver de acontecer, vai acontecer normalmente. Quem não pensa, na minha opinião é porque não se garante. Quando cheguei no Grêmio, com 18 anos, tinha esse sonho — afirmou Renato.