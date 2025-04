Ex-prefeito de Lajeado assume secretaria no governo do RS

Eduardo Leite (E) recebeu o novo secretário Marcelo Caumo na manhã desta sexta-feira (4). Gustavo Mansur / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O ex-prefeito de Lajeado Marcelo Caumo foi confirmado como o novo secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. O anúncio foi feito no início da tarde desta sexta-feira (4), após encontro de Caumo com Eduardo Leite no Palácio Piratini.

Marcelo Caumo assume no lugar do adjunto Fernando Classmann, que ocupava a função interinamente desde o final de fevereiro, quando Carlos Mallmann deixou a secretaria. Acompanhado da esposa Aline, o ex-prefeito reforçou seu compromisso com o desenvolvimento nas cidades gaúchas.

— Fico muito honrado com o convite e, com certeza, assumo essa responsabilidade com muita disposição para avançar nos projetos de melhoria e qualificação da infraestrutura nos municípios.

O governador destacou a experiência de Caumo no enfrentamento aos danos causados pela enchente em 2024 para dar andamento a projetos de contenção de cheias no Estado.

— O grande projeto sobre o qual a secretaria irá se debruçar é o dos sistemas de contenção de cheias, a partir do fundo composto com o governo federal, além, é claro, das ações do Pavimenta, do programa Desassorear e de muitos outros. Agradeço por aceitar essa missão — destacou Leite.