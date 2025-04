O que é o chocolate de Dubai? Ovos são sensação da Páscoa 2025; entenda a febre

Assado, o Kadaif é misturado ao creme de pistache e dá crocância ao doce. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Popular na maior cidade do Emirados Árabes e celebrada na internet, uma barra de chocolate com massa crocante e recheio de pistache se tornou, na Páscoa de 2025, a protagonista do catálogo de confeitarias de Caxias do Sul que se desafiaram a reproduzi-la.

O chamado chocolate de Dubai leva esse nome porque tem, no recheio, a massa árabe chamada de kadaif. Na internet, o doce viralizou com a influencer Maria Vehera — o vídeo no qual ela mostra o doce já ultrapassou 120 milhões de visualizações.

Ovo de Páscoa com recheio de pistache e massa crocante de origem árabe promete ser sensação da Páscoa 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A chocolatier caxiense Gerusa Maria Santos, da Mary.co, é uma das que reproduziu, neste ano, a receita a partir da sua experiência e do que uma amiga que mora em Dubai contou sobre a sensação:

— Minha amiga que mora lá não consegue comprar a barra da marca original porque esgota, limitaram a venda em 500 por dia, é muito viral. O efeito sonoro (ao mastigar o doce) causa curiosidade. Mas o processo é trabalhoso, fazer 500g de kadaif leva duas horas.

Os ingredientes do chocolate de Dubai. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Massa tem origem turca

Principal ingrediente da receita, o kadaif tem origem turca e não surgiu originalmente para rechear chocolate, mas para figurar sozinho em outros doces. É feito de farinha, amido e água, tem textura finíssima e, quando assado, dá a crocância para, junto do creme de pistache, servir de recheio para o que a imaginação puder criar.

Proprietário da Pantrufas, confeitaria na Avenida Júlio de Castilhos, Marcelo Pandolfo tem recheado ovos de Páscoa com a mistura, e vendido a R$ 160. Por fora, e ao melhor estilo Dubai, os ovos são decorados com folhas de ouro. Nas barras, três opções, de 30, 90 e 195 gramas são vendidas a R$ 9, R$ 30 e R$ 55, respectivamente.

— O segredo está no processo de fabricação, a massa precisa ser bem fina para, depois, ser assada dar crocância. A camada de chocolate também precisa ser fina que é para não roubar o gosto do pistache. Optamos pelo meio amargo que é pra não ficar tão doce. Deu certo, uma cliente ligou dizendo que estava aplaudindo com os pés porque as mãos estavam lambuzadas — diz, aos risos.

Folhas de ouro, no estilo Dubai, para decorar a sensação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Reproduzir receitas que viralizam na internet não é novidade para confeitarias caxienses que passam a desenvolver tudo aquilo que se torna sensação. Foi assim com os bentô cakes, os pequenos bolos individuais com mensagens divertidas, e os new york rolls, uma espécie de rocambole com massa de croissant.

A confeiteira Luana Xavier de Lima, da Luka, que também se arriscou a fazer nessa Páscoa o chocolate de Dubai, está sempre atenta às novidades para movimentar a clientela:

— Se é diferente, chama atenção, a gente experimenta e faz.

Origem vem do desejo de uma grávida

O chocolate de Dubai surgiu pela primeira vez em 2021, na Fix Dessert Chocolatier e foi criado pela sua fundadora, a egípcia Sarah Hamouda, quando estava grávida. A ideia era misturar ingredientes árabes com o chocolate.

No Instagram, Sarah revelou que tudo começou com um desejo e como o marido não encontrava nada que a satisfizesse, ela própria inventou a combinação.

Depois disso a receita foi reproduzida, inclusive pela famosa marca suíça Lindt, que criou sua própria versão.