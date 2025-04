Fique atento! Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Com salários até R$ 1.086,95, Prefeitura de Caxias do Sul abre processo seletivo para estágio remunerado

São 192 vagas no total, sendo 56 para Ensino Médio e Técnico, e 136 para estudantes no Ensino Superior. As inscrições gratuitas devem ser realizadas de forma online até o dia 22

04/04/2025 - 12h37min