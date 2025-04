Trump disse que China 'entrou em pânico' com guerra comercial

As novas tarifas castigam sobretudo a China (com um total de 54%), Camboja (+49%), Vietnã (+46%) e Bangladesh (+37%).

Muitas tarifas são cumulativas. Antes de quarta-feira, Trump já havia imposto tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio e na quinta-feira entrou em vigor outras de 25% sobre os automóveis e seus componentes importados para os Estados Unidos. Com exceções para México e Canadá por serem parceiros no T-MEC.

"O Vietnã quer reduzir suas tarifas aduaneiras a zero se conseguir chegar a um acordo com os Estados Unidos", informou Trump após uma conversa por telefone com o mandatário vietnamita, To Lam. Foi uma "discussão muito produtiva", acrescentou.