Depois de 140 dias de interrupção em razão da enchente, o trensurb voltou a operar até Porto Alegre nesta sexta-feira (20). Os trens, agora, circulam do Vale do Sinos (Estação Novo Hamburgo) até a Estação Farrapos, na zona norte da Capital, entre as 5h e as 23h, com intervalo de 15 minutos.