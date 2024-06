O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS concluiu, nesta sexta-feira (21), que choveu mais no período que antecedeu a enchente do Guaíba de 2024 do que na cheia de 1941. Segundo o Instituto, a chuva mais volumosa e intensa deste ano contribuiu, de forma decisiva, para que a cheia de 2024 atingisse um nível máximo mais elevado do que a cheia do século passado, em Porto Alegre.