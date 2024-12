Simeone destaca resiliência do Atlético de Madrid em vitória sobre Barcelona: 'Fomos humildes'

Resiliência, humildade e dedicação. Essas foram algumas das qualidades destacadas pelo técnico Diego Simeone para explicar a vitória de 2 a 1 do Atlético de Madrid sobre o Barcelona, neste sábado, na casa do rival, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

Na coletiva, ele reconheceu que o time catalão foi melhor do que a sua equipe durante os 90 minutos, mas declarou que o espírito de luta do Atlético foi fundamental para que o objetivo de retornar a Madri com os três pontos fosse realizado.

"Estou muito feliz com o esforço do meu time. Fomos humildes o suficiente para sofrer e defender contra um time que joga muito bem. No primeiro tempo, acho que até o nosso gol de empate, eles foram muito melhores. Nos encontramos em campo aos poucos e conseguimos competir", comentou o técnico argentino.

E os motivos para festejar o triunfo sobre um dos maiores rivais foram mesmo marcantes. Esta foi a primeira vez que Simeone bateu o Barcelona jogando como visitante. Desde 2011 no cargo, ele levou 13 anos para superar o rival fora de casa. Além disso, a equipe agora figura no topo da tabela.

O fato de o gol da virada ter acontecido nos acréscimos, aumenta o sabor dos três pontos. "Nosso time foi muito eficiente", comentou o técnico que elegeu o goleiro Oblak como um dos responsáveis pelo resultado de 2 a 1. "Temos um ótimo goleiro que teve um papel decisivo na partida", comentou.